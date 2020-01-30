YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda acil toplanma alanları incelendi

Kuşadası’nda acil toplanma alanları incelendi

AYDIN HABERLERİ  | 30.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı alınması gereken önlemleri artırdı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası Belediyesi harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı alınması gereken önlemleri artırdı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ile Meclis Üyesi Özgün Limoncu, ilçede meydana gelecek olası bir doğal afette vatandaşların yemek, su ve barınma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği acil toplanma alanlarını inceledi. Türkmen, Bayraklıdede, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova ve Kadıkalesi Mahalleleri’ndeki noktaları dolaşan Alkış ile Limoncu, tespit ettikleri eksiklikleri tek tek not aldı.

Aydın’ın fay hattı üzerinde yer alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Alkış, "Deprem gibi doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle vereceği zararı en aza indirmek elimizde. Kuşadası Belediyesi olarak acil toplanma ve barınma alanlarındaki son durumu yerinde görmek istedik. İlerleyen günlerde personelimizi eğitimden geçireceğiz. Kuşadası, olası bir depreme karşı her yönüyle hazırlıklı bir kent olacak" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

CHP’li Başkan hacze kızdı, vergi dairesinin yolunu kapattı

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Balıkesir polisinden "duman" operasyonu

Balıkesir polisinden "duman" operasyonu

Aydın Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhlas Ailesinin acı günü

İhlas Ailesinin acı günü

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.