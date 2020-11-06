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Kuşadası’nda ağır hasarlı bina sayısı 82’ye yükseldi

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması için ekip sayısı arttırıldı.Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği Kriz Masası, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kent genelindeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası’nda depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması için ekip sayısı arttırıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği Kriz Masası, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kent genelindeki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Kuşadası’nda kriz masasına şu ana kadar 2 bin 300 hasar başvurusu yapılırken, ağır hasarlı bina sayısı da 82’ye yükseldi.
Kuşadası Kaymakamlığı tarafından hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının süratle devam etiği belirtilen açıklamada, “İlçemizde hasar tespit çalışmalarına bir an önce netice alınabilmesi için ekip sayısı Valiliğimizce arttırılmıştır. Ekipler her bir mahalle bazında çalışmalarını seri olarak sürdürmektedir. Komisyon çalışmaları esnasında ilave talep ve tekliflerin olmaması önem arz etmektedir “ denildi.

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