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Kuşadası’nda altyapı seferberliği başladı

AYDIN HABERLERİ  | 06.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası’nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak ve yağmur suyu deşarj sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Kuşadası’nın atık su pompalama kapasitesini 4 katına çıkarmak ve yağmur suyu deşarj sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmasında sona gelindi. Çalışmanın tamamlanması ile Kuşadası’nın atık suları bahçe sulama suyu standartlarında arıtılarak deşarj edilecek.
Büyükşehir Beleidyesi ile uyum içerisinde Kuşadası’nın sorunları tek tek çözülüyor
Kuşadası’nın yıllardır çözülemeyen sorunları Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan iş birliği ile birer birer çözüme kavuşmaya başladı. Kentin merkezinde bulunan Türkmen Mahallesi’nde ASKİ tarafından yağmur suyu drenaj hatları başta olmak üzere tüm altyapının yenilenmesinin ardından Atatürk Bulvarı’nda sürdürülen altyapı çalışması ile de atık su pompalama kapasitesi 4 katına çıkarılacak. Böylece bölgenin atık su ve kanalizasyon sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşmuş olacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen uyumlu çalışma sayesinde Kuşadası’nda çözülmeyen sorunun kalmayacağını belirterek “Kentimizin merkezi noktalarından olan Atatürk Bulvarı’nda mevcut hatların taşıma kapasitesinin 4 katına çıkarılmasıyla Kuşadası’nda kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenmiş olacak. Böylece Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 130 milyon Türk Lirası yatırım maliyeti olan Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Davutlar-Güzelçamlı grup kanalizasyon sisteminden sonra Atatürk Bulvarı’nda da ek kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olacak. Kentimizdeki büyük değişim devam ediyor. Öncelikli hedeflerimizden biri olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarının çözümü noktasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun destekleri bize büyük güç veriyor” dedi.
Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaların çok kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Atık su kapasitesini 4 katına çıkaracak ve yağmur suyu sorununu çözecek olan altyapı çalışmalarının son günlerindeyiz. Çalışmalar, ASKİ ekiplerinin yoğun mesaileri ile yakın zamanda bitecek. Büyük desteklerinden dolayı Aydın BŞB Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Kuşadası halkı adına sonsuz teşekkür ederim“ diye konuştu.

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