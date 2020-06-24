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Kuşadası’nda araç yangını

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 64 HF 812 plakalı LPG’li otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 64 HF 812 plakalı LPG’li otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobil sahibi A.H. aracını yolun kenarına çekerek kaportasını açtı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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