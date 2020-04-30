YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı

Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu.

Kuşadası’nda aranan 2 kişi yakalandı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki yol uygulamasında bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü M.N’nin yapılan GBT sorgulamasında mahkemece “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” ve “ Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca sürücüye kask kullanmamak, ehliyet ve ruhsat bulundurmamak ile plakasız araç kullanmak gibi suçlardan da toplam 8 bin 264 TL idari para cezası uyguladı.
Bu arada, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, Türkmen mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Söz konusu şüphelinin yapılan sorgulamasında mahkemece “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ,Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.