Kuşadası’nda Atmaca seferberliği

Kuşadası’nda kanatlarından vurulan iki atmaca için doğa severler seferber oldu. Veteriner tarafından tedavi edilen atmacalar, veteriner fakültesine götürülmek üzere Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bağlı İkiçeşmelik ve Kirazlı mahallelerinde meydana gelen iki olayda küçük yırtıcı kuş grubunda yer alan iki atmaca kanatlarından vurulmuş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) üyeleri, yaralı atmacaları teslim alarak EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı’ya getirdi. Veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından yapılan operasyonda bir atmacanın parçalanan kemiğine platin takıldı. Bir değer atmacanın ise ilk müdahalesi yapılarak filmi çekildi. Parça kırığı bulunan atmacaların Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Veterinerlik Fakültesi’ne gönderilmesi kararlaştırdı. Atmacalar, fakülteye gönderilmek üzere Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kuşadası EKODOSD Başkana Bahattin Sürücü, vatandaşları uyararak, “ Genellikle kertenkele, kurbağa, fare ve küçük kuşlarla beslenen Atmacalar, bazı duyarsız ve bilinçsiz kişilerce, besledikleri kanatlılara saldırdığı gerekçesiyle, havada süzülürken vuruldukları görülmektedir. Yırtıcı kuşların doğal ekosistem içinde çok önemli işlevi bulunmaktadır. Özellikle tarım alanlarının yakınlarında yırtıcı kuşların bulunması, çiftçinin mahsullerine zarar veren kemirgen vb. zararlıların doğal yoldan temizlenmesini sağlar ve zirai ilaçların kullanımını azaltır. Son yıllarda kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve özellikle çiftçilerde yaban hayatı konusunda önemli duyarlılıklar görülmektedir. Bunu gelen ihbarlardan ve yaptıkları olumlu yönde müdahalelerden görmekteyiz. Bazen de bilinçsiz ve kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederek yırtıcıları vuran kişiler olmaktadır. Bu tür durumlarda, görüldüğü takdirde bu kişileri lütfen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirin ki, gerekli cezayı alsınlar. Doğada her canlının yaşama hakkı vardır, buna kimse müdahale etmemelidir" dedi.

