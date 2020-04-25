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Kuşadası’nda ’Balıkçılar Meydanı" tamamlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.04.2020 20:06 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.Bu kapsamda yeniden düzenleme yapılan ünlü Balıkçılar Meydanı’ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda yeniden düzenleme yapılan ünlü Balıkçılar Meydanı’ndaki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Kervansaray ve kruvaziyer limanının hemen yanındaki meydan, son halini aldığında Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi olacak.
Kervansaray, Kuşadası Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın yanı sıra Güvercinada Caddesi ve Barbaros Bulvarı ile turistik çarşının kesiştiği noktada yer alan ünlü Balıkçılar Meydanı’ndaki yenileme çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Balıkçılar Meydanı’nda, temiz su, kanalizasyon ve telekom altyapıları tamamen yenilendi. Çatı tamiratları ve cephe iyileştirmeleri ise belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. Koronavirüs salgını sonlanınca Balıkçılar Meydanı yeni yüzüyle Kuşadası halkıyla, yerli ve yabancı tatilcilerle buluşacak.
Çalışmalar kapsamında balıkçılar meydanın alt yapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. 3 bin 200 metrekarelik taban döşemesi de bitmek üzere olan meydanın, bin 600 metrekarelik pergole yenilemesinde de sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait olan ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından kullanılan Balıkçılar Kahvesi’ni de baştan aşağıya elden geçirecek. Restoran ve dükkanların dış cephe bakımlarının tamamlanmasının ardından Tarihi Balıkçılar Meydanı, eski köhne ve hantal yapısından kurtulacak.

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