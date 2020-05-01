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Kuşadası’nda belediye bandosundan 1 Mayıs konseri

AYDIN HABERLERİ  | 01.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebi ile Kuşadası Belediye Bandosu vatandaşlara moral için yine sokak konserleri verdi.Kuşadası Bayraklıdede ve İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine çaldıkları marş ve şarkılar ile moral veren Kuşadası Belediye Bandosu son bir ay içinde 40 kez performans yaparak Kuşadalıların gönlünü feth etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında meydanlarda kutlanamaması sebebi ile Kuşadası Belediye Bandosu vatandaşlara moral için yine sokak konserleri verdi.
Kuşadası Bayraklıdede ve İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine çaldıkları marş ve şarkılar ile moral veren Kuşadası Belediye Bandosu son bir ay içinde 40 kez performans yaparak Kuşadalıların gönlünü feth etti. Kuşadası’nda gitmedikleri mahalle ve sokak kalmayan Kuşadası Bandosu’nun 1 Mayıs’da son durağı, bandonun kurucularından İhsan Deveci’nin kızı Semra Hacıbekir Deveci’nin yaşadığı sokak oldu. Babasına ait baritonu hala saklayan kızı Semra Deveci, babasının yadigarı olan bandonun kendilerine yaptığı süpriz karşısında çok duygulandığını belirterek, “Yaklaşık 100 yaşındaki bandonun kurucularından olan babam İhsan Deveci ölmeden önce en son kullandığı baritonu bize emanet etti. Bandomuz son 1 aydır tüm Kuşadası’nın moral kaynağı. Türkiye’de bir çok bando da bizi örnek alarak moral konserleri veriyor. Başta tüm bando ekibimiz olmak üzere belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:06
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Berk Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Derya Eczanesi
Nazilli
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