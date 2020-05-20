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Kuşadası’nda belediyenin 19 Mayıs etkinlikleri, gökyüzünü aydınlattı

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs salgınına rağmen Kuşadası’nda büyük bir coşku ile kutlandı.Korona virüs sebebi ile geleneksel etkinliklerin yapılamaması 19 Mayıs coşkusunu engelleyemedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs salgınına rağmen Kuşadası’nda büyük bir coşku ile kutlandı.
Korona virüs sebebi ile geleneksel etkinliklerin yapılamaması 19 Mayıs coşkusunu engelleyemedi. Akşam saat 21.00’da Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek ve ışık gösterisi sayesinde vatandaşlar evlerinin balkonlarında bayram coşkusunu yaşadı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Kovid 19 salgını nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanırken Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için bando, orkestra ve DJ eşliğinde bir program düzenledi. Türk bayraklarıyla süslenen araçların üzerinde tüm kenti dolaşan orkestra ve DJ Kuşadalılara unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.

Öğlen saatlerinde başlayarak gün boyu devam eden konser programının ardından saat 21.00’da Kese Dağı’nda İstiklal Marşı yayını, havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren havai fişek şovu gökyüzünü aydınlatarak vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Balkonlarını Türk bayrakları ile donatan Kuşadalılar ise İstiklal Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti.

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