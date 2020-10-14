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Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir genç tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir genç tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı.
Olay, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan dolmuş durakları önünde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.(19) isimli genç arkadaşı D.S.(21) ile sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre cebinden bıçağı çıkartan D.S., arkadaşı E.O.’yu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan genci diğer arkadaşları motosiklete bindirerek hastaneye götürmek istedi. Bıçaklanan genç, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülürken, Günhan Arın Bulvarı’na geldiğinde bilincini kaybederek yol ortasında bayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla bıçaklanan genç Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.O.’yu bıçakla yaraladığı iddia edilen D.S. ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından, Ege Mahallesi 406. sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan E.O.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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