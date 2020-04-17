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Kuşadası’nda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin güç birliği hizmet üretiyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

1 Nisan 2019 tarihi itibari ile Kuşadası’nda başlayan değişim hız kesmeden devam ediyor.30 yıldır yenilenmeyen Kuşadası alt ve üst yapısı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin güç birliği ile yenileniyor.

1 Nisan 2019 tarihi itibari ile Kuşadası’nda başlayan değişim hız kesmeden devam ediyor.
30 yıldır yenilenmeyen Kuşadası alt ve üst yapısı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin güç birliği ile yenileniyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel, verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uyum içinde çalışan Kuşadası Belediyesi’nde, Başkan Ömer Günel uyguladığı yönetim ve icraatları ile her kesimin takdirini topluyor.
Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten “ Takdir ve Teşekkürlerimizi Sunuyoruz”
Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten Aydın Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesin’de yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kuşadası’nda gerçekleşen hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Kuşadası’nda Belediye Başkanı seçildikten sonra hızla icraatlarına başlayan Başkanımız Ömer Günel verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Kuşadası’nın cadde ve sokakları bizlerin çalışma alanlarıdır. Kuşadası’nda tüm yollar, cadde ve sokaklar yenileniyor. Sivil toplum örgütleri olarak hizmetleri yerinde takip ediyoruz. Koronavirüs salgını sebebi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu zor süreçte Kuşadası da önemli bir sınavdan geçmektedir. Bu sıkıntılı süreçlerde dayanışma ve güç birliği zorlukların atlatılmasında ve yaraların sarılmasında en önemli silahtır. Salgın hastalığın gerek ekonomik gerek sosyal açıdan olumsuz yansımalarının kentimizde de görümeye başlandığı yaklaşık bir aylık süreç içinde, Kuşadası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan, hizmetlerin kesintisiz olarak devam etmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve kentimize verdiği büyük desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz" dedi.

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