Kuşadası’nda camiler temizlenip, dezenfekte edildi

Kuşadası Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta yeniden açılacağı duyurulan camileri dezenfekte etmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, kamu binaları, açık havada yer alan toplu kullanım alanları, market, eczane ve çocuk parkları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde gerçekleştirdikleri hijyen çalışmalarının ardından bu kez de 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak ibadete açılacağı belirtilen camiler için kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen TİM ekipleri, kentte yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçedeki 23 mahallede yer alan toplam 31 caminin iç ve dış kısımlarını köşe bucak dezenfekte etti. Kuşadası Müftülüğü’nün verdiği liste doğrultusunda yapılan hijyen çalışmaları kapsamında camilerin avluları, içerisinde özel bir solüsyon bulunan 80 derecelik köpüklü ve sıcak suyla yıkandı. Camilerde el temasının olabileceği tüm noktalar, tek tek silindi.

“Tüm önlemler alındı”

Kuşadalı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda yapmaları için her türlü önlemi aldıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren belediye olarak salgınla mücadele etmek için tüm birimlerimizi seferber ettik. Pandemi süreci sona erene kadar da dezenfekte çalışmalarımızı hız kesmeden devam edecek. Camiye giderek ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlarımızdan tek ricam sosyal mesafe kuralına uymaları ve kişisel önlemlerini almalarıdır” dedi.

