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Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

09.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin 10 gün içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin 10 gün içerisinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hem salgınla ilgili önlemleri kontrol eden hem de çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Kuşadası’nın giriş ve çıkış noktaları ile çeşitli mahallelerde son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan aranan bir kişi, Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" ve Didim İlamat ve İnfaz Bürosunca" Kamu malına zarar verme" suçlarından aranan bir kişi, Ödemiş İlamat ve İnfaz bürosunca "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve Nitelikli Cinsel Saldırı" suçlarından aranan ve ayrıca 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilen bir kişi, "Hırsızlık suçundan" 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, "Gece vakti yol kesmek suretiyle yağma suçundan" 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ve "Başkasına ait kredi kartının kullanma suçundan" 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Soma Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan aranan iki kişi, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişiyle Yağma" suçundan aranan bir kişi, Aydın 1. Asliye Ceza Hakimliğince "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçundan aranan bir kişi, Bayındır Asliye Ceza Mahkemesince "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir kişi, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğince "Basit Yaralama" suçundan aranan bir kişi, Davutlar Mahallesinde meydana gelen "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya hakkında Hırsızlık -Mala Zarar Verme" olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi ile 5 ayrı Bina İçerinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Ateşli Silah Ve Mermi Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Kullanma olmak üzere toplamda 16 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen bir kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası polisi tarafından çeşitli suçlardan arandığı için yakalanan toplam 8 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine konuldu.

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