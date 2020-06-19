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Kuşadası’nda çöplük yangını

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde çöplerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde çöplerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çöplüğün bulunduğu ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı 3 helikopter, 8 arazöz ve 36 yangın işçisi ile yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığı çöplük alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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