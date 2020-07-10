YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda, Kovid- 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili denetimler başladı.Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan İlçe Denetleme Kurulu tarafından, kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetlenecek.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Belediyesi Zabıta Ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulunduğu denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda, Kovid- 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili denetimler başladı.
Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan İlçe Denetleme Kurulu tarafından, kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetlenecek.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Belediyesi Zabıta Ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulunduğu denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Germencikli ’Milyoncu Coşkun’ sevenlerini üzdü

Germencikli ’Milyoncu Coşkun’ sevenlerini üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.