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Kuşadası’nda denetimler yılın ilk günlerinde de sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 03.01.2021 15:37 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de denetimlerine devam etti.

Kuşadası’nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri yeni yılın ilk günlerinde de denetimlerine devam etti. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında önlem alan güvenlik güçleri olumsuzluklara karşı 24 saat kesintisiz görev yaptı.
Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, yılbaşında 80 saat süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yıla ikinci konutlarında ya da turistik tesislerde girmek isteyenlerin en önemli adreslerinden biri oldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler hem yılbaşı, hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de salgına karşı yürütülen çalışmalar nedeniyle önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Gece ve gündüz denetimlerini sıklaştıran polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca yaptıkları çalışmalarda hem Kuşadalılara hem de tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor hem de sokağa çıkma kısıtlaması dahil salgın önlemlerine uymalarını istiyor. Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarını denetim altında tutarken, sahil güvenlik ekipleri de hem denizden, hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde önlemler aldı.

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