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Kuşadası’nda denize giren 83 yaşındaki yaşlı bir kişi boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 02.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren yaşlı bir kişi boğularak hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Karaova Mahallesi sahil sitelerinde meydana geldi.

Kuşadası’nda denize giren 83 yaşındaki yaşlı bir kişi boğuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize giren yaşlı bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Karaova Mahallesi sahil sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Hüsamettin Yalçın serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Yalçın’a ilk müdaheleyi yine vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 83 yaşındaki Hüsamettin Yalçın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yalçın’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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