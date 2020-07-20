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Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

AYDIN HABERLERİ  | 20.07.2020 21:18 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzmek için denize giren kişi, boğuldu.

Yakınlarıyla Kuşadası'na tatile gelen Ali Demirelli, Kadınlar Plajı'nda denize girdi. Çevredekilerin fark etmediği anda suda kaybolan Demirelli, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden atmaya başlayan Demirelli, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirelli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirelli’nin eşi, olay yerinde siniz krizi geçirdi.

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