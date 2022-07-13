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Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

13.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda denize giren kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda denize giren Musa Varol (41), çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Varol, kaldırıldığı Fehime Karagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ters akıntı nedeniyle 7 kişinin boğulma tehlikesi atlattığı bölgede polis ve sahil güvenlik ekipleri, anonslarla denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

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