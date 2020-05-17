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Kuşadası'nda denize sosyal mesafe kurallarına uyularak giriliyor

AYDIN HABERLERİ  | 17.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda denize sosyal mesafe kurallarına uyularak giriliyor

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denize giriyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle yazlık evleri bulunanlar yoğunluk oluşturdu.

Kadınlar Denizi Plajı ve Yılancı Burnu Koyu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak denize girildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler de plajlarda devriye görevini sürdürüyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarıyor.

Ayrıca 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denize girmesine izin verilmiyor.

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