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Kuşadası’nda domuza çarpan araç takla attı, 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 01:51 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda çevre yolunda domuza çarpan aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunda seyir halinde olan Emre O.

Kuşadası’nda çevre yolunda domuza çarpan aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolunda seyir halinde olan Emre O. yönetimindeki 35 LDK 56 plakalı Fiat Doblo marka araç, Turgut Özal Bulvarı’nda yola çıkan bir domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve karşı şeride düşen araç adeta teneke yığınına dönerken sürücü Emre O. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan sürücü Emre O. ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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