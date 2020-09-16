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Kuşadası’nda duayen esnaflar protokol ile bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 16.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, 33.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçenin duayen esnaf ve sanatkarları protokol ile bir araya getirildi. Ustalara Saygı, etkinliği kapsamında düzenlenen yemekte konuşan Başkan Ahmet Çalım, “Tüm zorluklara rağmen Ahilik ilkelerinden taviz vermeden sanatını icra eden tüm esnaf ve sanatkarımız sadece üretmekle kalmayıp aynı zamanda önemli bir kültürü de yaşatmaktadır” dedi.
Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen ‘Ustalara Saygı’ yemeğine 1958-59 ve 60 yıllarında doğmuş olup halen mesleki faaliyetlerine devam eden ustalar davet edildi.
Kuşadası’ndaki bir restoranda gerçekleşen organizasyona Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turhan, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve davetliler katıldı.
Gecede konuşan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, Ahilik haftası münasebetiyle, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın faaliyete başladığı yıllardan itibaren odaya kayıtlı olarak faaliyetlerine devam eden ustalara vefa göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalım, “Esnaflık, diğer adıyla Ahilik sadece bir mesleği icra eden değil aynı zamanda Ahilik adından da anlaşılacağı üzere toplumda kardeşlik, yardımlaşma, bizi biz yapan kültürleri yaşatan kişiler demektir. Bizler de odamıza kayıtlı
büyüklerimize bir nebze olsun ahde vefa göstermek amacıyla organize ettiğimiz ‘Ustalara saygı’ etkinliği ile bir araya geliyoruz. Bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği geleneksel olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Zor bir uğraş haline gelen esnaflık pandemi dolayısıyla daha da zorlaştı. Esnafımızın bu süreçte daha çok desteğe ihtiyacı var. Şu unutulmamalıdır ki, esnaf yok olursa bu ülkenin temel değerlerinden biri olan Ahilik gelenekleri de yok olur. Bu nedenle esnafın daha çok desteklenmesi gerekir” dedi. Bu yıl ki organizasyonu pandemi sürecini dikkate alarak düzenlediklerini kaydeden Başkan Çalım, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Gece de Kuşadası’nda yılın çırağı seçilen çırağı Hüsnü Akay’a, yılın kalfası seçilen Erhan İncedal’a ve yılın ahisi seçilen Mustafa Karpuzcu’ya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Yılın Ahisi körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu, ahilik geleneklerinden olan ‘El verme” geleneği kapsamında önlüğünü çıkararak oğlu Mehmet Karpuzcu’ya verdi.

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