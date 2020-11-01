Kuşadası’nda eğitime 2 gün ara verildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yaşanan depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından güvenlik önlemleri kapsamında İzmir’de okullar 1 hafta tatil edilirken, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de eğitime 2 gün ara verildi. Okulların tatil edilmesini sosyal medya hesabından duyuran Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, paylaşımında “İzmir açıklarında olan deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılardan en fazla etkilenen Kuşadası ilçemizde eğitime Pazartesi ve Salı günü olmak üzere 2 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

