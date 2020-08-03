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Kuşadası’nda eğlence mekanları doldu taştı

AYDIN HABERLERİ  | 03.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla eğlence mekanları doldu taştı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla eğlence mekanları doldu taştı. Tatilciler ünlü gece kulübünü tıka basa doldurdu.
Kurban Bayramı için Kuşadası’nı tercih eden tatilciler, geceleri eğlence mekanlarına akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kuşadası’na akın etti. Yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de Kuşadası’nın ünlü gece kulübü Harem oldu. Harem’i dolduran tatilciler birbirinden güzel parçalarla güldü eğlendi. Kaleiçi’nde faaliyet gösteren ilçenin en ünlü gece kulüplerinden Harem’de yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi. Dj performansı eşliğinde dans eden tatilciler, unutulmaz bir gece yaşadı. Mekanda dans gösterisi sunan grup vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Dans gösterisini büyük heyecanla takip eden davetliler, o anları cep telefonları ile kaydetti.
Dünyaca ünlü Kaleiçi Barlar Sokağı’nda bayram boyunca adım atacak yer kalmadı. Harem ve Ex Club gece yarısı izdihamdan dolayısıyla kapılarını kapattı. Binlerce tatilci eğlence mekanlarını doldurarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.

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Merkez
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Umay Eczanesi
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