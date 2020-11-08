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Kuşadası’nda “ Elektronik atığını getir, can dostlara mama götür “ kampanyası

AYDIN HABERLERİ  | 08.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ile sokak hayvanlarını koruma konularında gösterdiği hassasiyeti ortak bir projede birleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ile sokak hayvanlarını koruma konularında gösterdiği hassasiyeti ortak bir projede birleştirdi. Bu kapsamda İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan stantta elektronik atık getiren vatandaşlara can dostlar için mama veriliyor.
Temiz bir çevre ve hayvan haklarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkatleri sıklıkla üzerine çeken Kuşadası Belediyesi, bu sefer iki konuyla ilgili duyarlılığını tek başlıkta topladı. “Bozuk, hurda elektroniğini getir, can dostlar için mamayı götür” sloganıyla bir proje başlatan Kuşadası Belediyesi, doğada yok olması nerdeyse imkansız olan elektronik atıkları toplamaya başladı. Elektronik atığını getirene ise hayvan maması veriliyor. Bu sayede Kuşadalılarda hem çevre bilinci hem de sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmak hedefleniyor. Tehlikesiz atık toplama ve taşıma lisansını da edinen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen proje hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Projeye ilk desteği ise Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim ile ilçedeki hayvansever derneklerin yöneticileri verdi. Elektronik atığından kurtularak sokak hayvanlarına destek olmak isteyen herkes 7,8,9,14,21 ve 28 Kasım tarihlerinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulacak olan standa uğrayabilir.
Hayata geçirdikleri projeden dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür eden Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Ayten Gersusuz, “Ne mutlu ki bize, hayvan dostu bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Bugüne kadar faaliyete soktukları birçok proje sayesinde hayvanlarımız Kuşadası’nda daha rahat yaşıyorlar. Bugün başlayan ‘Bozuk, hurda elektroniğini getir, can dostlar için mamayı götür’ projesi de çok duyarlı bir çalışma. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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