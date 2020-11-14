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Kuşadası’nda emlakçılar ve nakliyecilerden depremzedelere düşük fiyat

AYDIN HABERLERİ  | 14.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kuşadası Körfezi açıklarında geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen deprem ve devam eden artçılar nedeniyle evlerini değiştirmek isteyen Kuşadalıların yaşadığı sorunların çözümü için Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği devreye girdi.

Kuşadası Körfezi açıklarında geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen deprem ve devam eden artçılar nedeniyle evlerini değiştirmek isteyen Kuşadalıların yaşadığı sorunların çözümü için Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği devreye girdi. Toplantıda yaşanan deprem sonrası kira fiyatlarının yüksekliği, ev bulmakta yaşanan zorluklar ve KUŞEMDER ile birlikte yapılabilecek destekler görüşüldü, sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kuşadası Emlakçılar Derneği tarafından Kuşadası Ticaret Odası Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım ve dernek üyesi emlakçılar ve nakliye sektörünün temsilcileri katıldı.
Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, süreç ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve bu süreçte köprü durumunda olan emlak ve nakliye sektörü temsilcilerinden destek istedi. Kaymakam Yücel, “ Belediye temsilcisi ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaşanan deprem felaketi sonrasında doğan konut ihtiyacı nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi ve fiyatların makul seviyede tutulması için kararlar alındı “ dedi.

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