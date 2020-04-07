YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda ev yangını

Kuşadası’nda ev yangını

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 22:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, saat 22.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızıgül sitesinde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Kırmızıgül sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki evden dumanlar çıktığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Evin salon kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çocuk doktoru görevine başladı

Çocuk doktoru görevine başladı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
13:16
İkindi
16:52
Akşam
19:44
Yatsı
21:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli kültür ve sanata doyacak

Nazilli kültür ve sanata doyacak

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.