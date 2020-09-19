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Kuşadası’nda gaziler günü kutlaması

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

19 Eylül Gaziler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kuşadası’nda da çeşitli törenlerle kutlanıyor.Gaziler günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelek konuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

19 Eylül Gaziler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kuşadası’nda da çeşitli törenlerle kutlanıyor.
Gaziler günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelek konuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kuşadası Şubesi Temsilcisi Mehmet Yiğit, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından, Kaymakam Yücel başkanlığındaki heyet Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ve mesai arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimize rahmet, hayattaki gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Şükran ve minnetle yad ediyoruz “ dedi.

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