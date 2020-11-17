YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda gıda işletmelerine hijyen denetimi

Kuşadası’nda gıda işletmelerine hijyen denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 17.11.2020 15:29 | Son Güncelleme

Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kaliteli gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri’ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerine gerekli uyarılar yapıldı.
Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında fırın, market ve restoranlarda yapılan denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümlerinin hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve ambalajlarının kurallara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarılırken, çalışanlardan korona virüs tedbirlerine harfiyen uymaları istendi.
Halk sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Hijyen ve temizliğin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı salgın sürecinde vatandaşlarımız için gerekli tüm tedbirleri alırken, gıda işletmelerinin kurallara uyup uymadığını da sıklıkla denetliyoruz. Hiç kimsenin hemşehrilerimizin sağlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Er Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Elifnur Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.