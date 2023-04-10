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Kuşadası’nda gün batımı izleyenleri mest etti

10.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.

Kuşadası’nda gün batımı izleyenleri mest etti

Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaki eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Aydın’ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Kuşadası’nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı. Güneşin Güvercinada Kalesi’nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu

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