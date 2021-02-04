YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu

Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu

04.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası’nda hafta başından itibaren etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağnanak yağmurun yerini güneşe ve sıcak havaya bırakmasının ardından vatandaşlar ve tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Kuşadası’nda hafta başından itibaren etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağnanak yağmurun yerini güneşe ve sıcak havaya bırakmasının ardından vatandaşlar ve tatilciler soluğu plajlarda aldı. Kumların üzerinde oturan ve çocuklarını denize sokan vatandaşlar, Şubat ayının başında deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen hava şartlarının ardından Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 20 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı da 17 derece olarak tespit edildi. Hem salgın önlemleri hem de kötü hava şartları nedeniyle eve kapanan Kuşadalılar, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere koştu. Kuşadası sahillerinde ve özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nı tercih eden ve kumsalın üzerinde sıcak havanın keyfini yaşayan Kuşadalılar ve tatilciler ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde gezdi, bazı vatandaşlar kumsala uzandı, bazı vatandaşlar da Şubat ayı olmasına rağmen çocuklarını denize soktu.
Sıcak havanın keyfini yaşayan Necati Şaka, Güven Kılınç, Oğuz Barış, Korhan Öztürk ve Alexandra Öztürk isimli vatandaşlar, aylardır evde olduklarını ve son günlerdeki fırtına ve şiddetli yağmurun ardından güneşli havayı görünce kendilerini sahile attıklarını ve bunun keyfini yaşadıklarını söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Nevzat Akar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Çineli kayıp kadına ulaşıldı

Mehmet amcanın hayali gerçek oldu

Mehmet amcanın hayali gerçek oldu

Aydın nüfusu arttı

Aydın nüfusu arttı

Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay’a teşekkür

Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay’a teşekkür

Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.