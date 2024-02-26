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Kuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA İHA
26.02.2024 15:57
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kuşadası’nda hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde suç ve suçlulara yönelik yürüttükleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, gece vakti silahla yağma, başkasını malı teslim etmeye veya malın alınmasına karşı koymamaya zorlamak suretiyle yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak gibi bir dizi suçtan aranan ve toplamda 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.B., Hacıfeyzullah Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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