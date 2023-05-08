Kuşadası’nda Hıdırellez Şenlik Havası’nda kutlandı

Şenlik havasında geçen etkinliklere katılan Kuşadalılar, Hıdırellez’in tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Kuşadası Belediyesi Hıdırellez’i, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu’nun (EGAF) verdiği katkıyla Setur Marina yanındaki halk plajında düzenlenen şenlik programında kutladı. Etkinlikte, Kuşadalılar için önce canlı DJ performansı eşliğinde hareketli şarkılar çalındı. Ardından sahne alan All Chipsy Band müzik grubu seslendirdiği şarkılarla Hıdırellez coşkusunu ikiye katladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Roman dans ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Hıdırellez Şenliği’ne katılan her yaştan Kuşadalı, doyasıya eğlendi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı etkinlikte, şenlik alanında yanan ateşin üzerinden atlayan Kuşadalılar, Hıdırellez’in tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kutlama etkinliğinde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, "Öncelikle sizlere Başkanımız Ömer Günel’in sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Hıdırelez’in tüm Kuşadası’na önce sağlık daha sonra da bolluk ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.

