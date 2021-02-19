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Kuşadası’nda hırsızlık şüphelilerine operasyon

19.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda hırsızlık şüphelilerine operasyon

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi yakalandı.

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği hırsızlık operasyonunda çeşitli tarihlerde yapılan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ve 9 Şubat tarihlerinde Camikebir Mahallesi’nde, 15 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık ve ev hırsızlığı ile ilgili faillerin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri olayların şüphelisi olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polisteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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