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Kuşadası’nda hırsızlıktan aranan iki şüpheli tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kuşadası polisi, hırsızlık suçundan aranan iki şüpheliyi yakaladı.

Kuşadası’nda hırsızlıktan aranan iki şüpheli tutuklandı

Kuşadası polisi, hırsızlık suçundan aranan iki şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde sabaha karşı saat: 04.30 sularında şüpheli bir kişinin dolaştığı yönünde bilgi edinen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, olay yerine giderek hırsızlık şüphelisi olduğu değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgusunda isminin M.E. olduğu öğrenilen ve hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan cep telefonunun da Camiatik Mahallesi’nden bir evden çalındığı olduğu belirlendi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ayrıca 16 Ağustos tarihinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana gelen bir motosiklet hırsızlığı ile 22 Ağustos tarihinde Camikebir Mahallesi’nde bir otoparkta park halindeki bir araçtan gerçekleştirilen laptop ve yine aynı otoparkın bekçi kulübesinden çalınan cep telefonuyla ilgili olarak olay yerinde ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları ve mobese kameralarının detaylı olarak inceledi. Yapılan kamera araştırması sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin olarak M.D. isimli şahıs olduğu belirlenirken, şüpheli Hacıfeyzullah Mahallesi’nin ara sokaklarında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş ekipleri tarafından iki ayrı operasyonda gözaltına alınan M.E. ve M.D. isimli hırsızlık şüphelileri sorgulamalarının ardından Kuşadası adliyesine sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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