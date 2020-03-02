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Kuşadası’nda İdlib şehitleri dualarla anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Suriye’nin İdlib bölgesinde hain bir saldırı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için lokma hayrında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Suriye’nin İdlib bölgesinde hain bir saldırı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için lokma hayrında bulundu. Belediye ana hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte dualar eşliğinde dökülen lokmalar vatandaşlara dağıtıldı.
Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz cuma günü İdlib’de şehit düşen 34 asker için lokma hayrı yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı etkinlikte İlçe Müftülüğünde görevli İmam Ali Yılmazoğlu eşliğinde şehitler için dua okundu. Edilen duaların ardından dökülen lokmalar etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, askerlerin şehit olmadığı bir ülke temenni ettiklerini belirterek; “Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’nin İdlib bölgesinde ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırı bizleri büyük bir üzüntü içerisine soktu. Saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehit olan 34 askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

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