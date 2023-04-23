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Kuşadası’nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

23.04.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kuşadası’nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ramazan bayramı tatili için Kuşadası’na gelen M.N., Ö.G., A.E.D. ile E.P. ve R.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, bu sırada M.N cebinden çıkardığı bıçakla E.P.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.P. kanlar içinde yere yığıldı. Aynı grup R.Ö.’yü de darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen saldırgan gruptan M.N. hızını alamayıp, olay yerine gelen polislere de saldırdı. E.P ve R.Ö .Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, M.N., Ö.G., A.E.D. gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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