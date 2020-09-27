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Kuşadası’nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 27.09.2020 22:35 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri bayan iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Aydın yolunda meydana gelen trafik kazasında Yeniköy’den Kuşadası’na doğru seyir halinde olan Erol Ökten yönetimindeki 09 K 4201 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Yüksel Şen yönetimindeki 09 HF 710 plakalı otomobil ile Kuşadası Yeni Asri Mezarlık önünde kafa kafaya çarpıştı. Yoldaki sondaj çalışmasının yol açtığı kazada araçlarda bulunan Sıtkıcan Ökten ve Özlem Şen isimli iki kişi yaralandı. Ambülanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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