Kuşadası’nda ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Kuşadası ilçe koordinasyon toplantısı Kuşadası Ticaret Odası’nın (KUTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, ATRO Başkanı Ozan Sayın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan katıldı.

Toplantıda ilçedeki güncel gelişmeler görüşülürken, ayrıca mevcut uygulamalar gözden geçirilip, gerçekleştirilmek üzere çeşitli kararlar alındı.

