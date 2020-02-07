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Kuşadası’nda iller arası karate turnuvası düzenlenecek

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iller arası karate turnuvası düzenleniyor.9 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan turnuvada 180 karateci yarışacak.

Kuşadası’nda iller arası karate turnuvası düzenlenecek

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iller arası karate turnuvası düzenleniyor.
9 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan turnuvada 180 karateci yarışacak. Lisanssız sporcunun katılamayacağı turnuvaya 8 illa 18 yaş arası yarışmacılar katılabilecek. Muğla, Milas, Bodrum, Denizli, Aydın, Uşak, İzmir, Antalya ve Burdur’dan karateciler Kuşadası Uğur İnan kapalı spor salonunda yarışacaklar. Sabah 9.30’da başlayacak olan turnuva akşam 20.30’a son bulacak. Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaşın gelmesi bekleniyor.

Kuşadası’nda iller arası karate turnuvası düzenlenecek

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
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