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Kuşadası’nda inşaat konteynerleri alev alev yandı

23.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat şirketine ait konteynerler alev alev yandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat şirketine ait konteynerler alev alev yandı. Yangın çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Küçükköy sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat şirketine ait mutfak, dinlenme alanı ve depo olarak kullanılan ve bitişik olarak monte edilen konteynerlerden biri alev aldı. Yangın kısa süre içerisinde diğer konteynerlere de sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında konteynerler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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