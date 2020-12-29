YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 29.12.2020 18:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü.

Kuşadası’nda inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir inşaat şirketinde çalışan işçi yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.
Olay, İkiçeşmelik Mahallesi’nde bir inşaat şirketinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Hasan Can(45) dengesini kaybederek yüksekten yere çakıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere çakılan inşaat işçisini, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. 45 yaşındaki işçi Hasan Can burada yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:16
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.