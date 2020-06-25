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Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara ve tütün operasyonunda çok sigara ve tütün ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün ve kacak sigara imalatçılarına karşı operasyon gerçekleştirildi.

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kuşadası’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara ve tütün operasyonunda çok sigara ve tütün ele geçirilirken, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün ve kacak sigara imalatçılarına karşı operasyon gerçekleştirildi. İkiçeşmelik Mahallesinde bir evde kacak sigara imalatı yapıldığına yönelik olarak alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 20 kilogram tütün, 22 paket ve toplam 440 adet makaron sigara ve 1 adet tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca evde bulunan A. Ö. isimli şüpheli şahıs da yakalanarak, gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

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