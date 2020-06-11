YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ protesto edildi

Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ protesto edildi

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 20:44 | Son Güncelleme

CHP Kuşadası Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

CHP Kuşadası Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları, kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için sokağa indi. CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, kadına yönelik şiddet olaylarının pandemi sürecinde artış gösterdiğini söyledi.
Türkiye’nin birçok kentinde eş zamanlı yapılan açıklamaya CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile çok sayıda partili kadın katıldı. Kaya Şavkay Meydanı’nda gerçekleşen protesto eyleminde CHP’li kadınlar ellerinde üzerinde “Adalet”, “Kadını Değil Şiddeti Yargıla”, “Artık Yeter”, “Tek Bir Kadının Daha Öldürülmesine Tahammülümüz Yok” yazılı pankartlar taşıyarak, alkışlar eşliğinde Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerini protesto etti.
Kadına yönelik şiddetin hiç bir haklı yönü olmadığını belirten CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı “Bu durum dünya çapında yaygınlaşan ve toplumları derinden etkileyen bir konu haline geldi. Her gün en az bir kadın şiddet yüzünden yaşamını yitiriyor. Birçok kadın ise şiddete maruz kalıyor. Güzel ilçemiz Kuşadası’nda da kadın bir banka müdürünün uğradığı saldırı bu konuya önemli bir örnektir. Ülkemizde birçok kadın sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde katledildi. Toplum olarak öyle bir hale geldik ki, bir kadının şiddete maruz kaldığını gördüğümüze müdahale etmek yerine olayı telefon kameralarımızla kayıt eder olduk. Bizeler kadına yönelik şiddetin olmadığı bir toplumda özgürce yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu... Survivor tarihinde ilk! Yakışıklı oyuncu...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Aydın Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.