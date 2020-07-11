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Kuşadası’nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, anne ve baba ile 1 yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayollarının çevre yolunda asfaltlama çalışmaları sırasında tek şeritten ilerleyen trafikte seyir halinde olan Uğurcan Özdemir (25) yönetimindeki 09 KR 409 plakalı otomobil hastane istikametinden otogar yönüne gelen Mehmet Ferit Karamercan yönetimindeki 34 CIA 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada bir yaşında olan ikiz kardeşler Alya Mina ile Ahmet ve baba Mehmet Ferit Karamercan ile anne Kevser Seflek Karamercan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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