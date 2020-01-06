YURTHABER
  4. Kuşadası’nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

Kuşadası’nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2020 00:28 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, kız öğrencilerin barındığı yurdunun kantininde çıkan yangın korkuttu.

Kuşadası’nda, kız öğrencilerin barındığı yurdunun kantininde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü.
Ege Mahallesi’nde bulunan kız öğrenci yurdunun kantininde öğleden sonra yangın çıktı. Kantinde geri dönüşüm için kullanılan kutudan alevler yükseldiğini gören öğrenciler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yurt binası boşaltıldı ve tedbir amaçlı elektrikler kesildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Kantinde bulunan sanayi tüplerine ulaşmadan yangını söndüren ekipler olası bir facianın önüne geçti. Korku dolu anlar yaşayan öğrenciler, yangının söndürülmesinin ardından rahat bir nefes alarak yurt binasına geri döndü.
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri yangının geri dönüşüm kutusuna atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını tespit etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Nazilli’de Sarıkamış Şehitleri anıldıNazilli’de Sarıkamış Şehitleri anıldı
İncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreştiİncirliova’da 200 pehlivan deve kıyasıya güreşti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Aydın Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Aydın kendi fidanını kendisi üretiyor

Aydın kendi fidanını kendisi üretiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.