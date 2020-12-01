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Kuşadası’nda korkutan deprem

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 22:52 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bir saat arayla 2 ayrı deprem meydana geldi.

Kuşadası’nda korkutan deprem

Kuşadası’nda bir saat arayla 2 ayrı deprem meydana geldi. İlk deprem 21:41’de meydana gelirken 2. deprem 22:20’de yaşanan depremin şiddeti 3.8 olarak kaydedildi.

son günlerde sık sık depremlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi’nde bir saatte 2 ayrı deprem meydana geldi. AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ilk deprem saat 21:41’de 12.7 kilometre derinlikte 2.7 şiddetinde 2. deprem de 22:20’de 10:9 kilometre derinlikte 3.8 şiddetinde meydana geldi. Deprem ilçe genelinde hissedildi.

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