Kuşadası’nda korona virüs denetimleri devam ediyor

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, korona virüs salgınıyla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Kuşadalıların ve tatilcilerin daha sağlıklı şartlarda tatil yapabilmesi için görevlerine her gün devam eden komisyon, işyerlerini tek tek gezerek kontroller yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. Polis, jandarma, zabıta, sahil güvenlik, sağlık ve tarım ekiplerinin görev aldığı komisyon üyeleri, özellikle otel, restoran ve eğlence yerlerinin yanında plajlarda, toplu taşıma araçlarında, gezi tekneleri ve yatlarda ve sokakta kontroller yapıyor.

Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı ile Kuşadası’na bağlı tüm mahallelerde kontrollerin sürdüğü belirtilerek, “ Korona virüs salgınına yönelik denetimler bugün de tüm hızıyla sürüyor. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına gönüllü riayet teşvik ediliyor" denildi.

