Kuşadası’nda Koronaya ilginç önlem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.

Çarşı ve caddelerde yürüyen 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, Korona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu. Evde yaşlı anneannesine hastalık bulaştırmamak için böyle bir önlem aldığını söyleyen Oktay, “Evde yaşlı anneannem var ona bulaştırmamak için böyle bir önlem aldım. Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

