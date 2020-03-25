YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda Koronaya ilginç önlem

Kuşadası’nda Koronaya ilginç önlem

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.Çarşı ve caddelerde yürüyen 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, Korona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş aldığı önlemlerle sosyal medyanın konusu oldu.
Çarşı ve caddelerde yürüyen 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, Korona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumu ile trajikomik görüntüler oluşturdu. Evde yaşlı anneannesine hastalık bulaştırmamak için böyle bir önlem aldığını söyleyen Oktay, “Evde yaşlı anneannem var ona bulaştırmamak için böyle bir önlem aldım. Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı

Kocaeli'de koronavirüsle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlem yapıldı

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.