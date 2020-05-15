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Kuşadası’nda kuaför ve berberler denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 15.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kuaför ve berberler ilçe denetim kurulu tarafından denetlendi.Kuaför ve berberlerin yoğun olduğu, Türkmen Mahallesi Bahçearası sokaktan başlayan denetimde işletme sahipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Kuşadası’nda kuaför ve berberler denetlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kuaför ve berberler ilçe denetim kurulu tarafından denetlendi.
Kuaför ve berberlerin yoğun olduğu, Türkmen Mahallesi Bahçearası sokaktan başlayan denetimde işletme sahipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıldı. Denetimlere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Belediyesi Zabıta ekibi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. İşletme sahiplerini tek tek uyaran ekipler, dükkan içerisinde alınması gereken tedbirleri söyledi. Yaklaşık 20 işletme Korona virüs tedbiri açısından denetlendi.

Kuşadası’nda kuaför ve berberler denetlendi

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Berk Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Esra Eczanesi
Nazilli
Öykücan Eczanesi
Nazilli
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